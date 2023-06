Son: “Arabia Saudita? I soldi non mi importano”

Arriva un altro secco "no" all' Arabia Saudita e alle maxi offerte economiche per strappare i giocatori dal calcio europeo. Dopo quello di Lewandowski e quello di Gerrard , nel caso degli allenatori, eccone un altro. Il calciatore del Tottenham Son ha rifiutato una proposta araba perché concentrato e con grandi ambizioni con i suoi Spurs.

Dal ritiro della Corea del Sud, l'attaccante ha spiegato: "Ho ancora molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi interessano ora, quello che importa è l'orgoglio di giocare a calcio e di farlo nel mio campionato preferito". Poi, anche un messaggio d'amore ulteriore per il suo club: "Voglio giocare ancora per il Tottenham".