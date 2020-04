Son, dal campo di calcio a quello di addestramento: al via il servizio militare in Corea del Sud

Dal campo in erba a quello d’addestramento con l’esercito della Corea del Sud. Son Heung-min ha raggiunto la base dell’esercito nell’isola di Jeju dove sosterrà le tre settimane di addestramento militare obbligatorio, imposto dal suo Paese.

L’attaccante del Tottenham è giunto a destinazione come annunciato nelle scorse settimane e inizierà il periodo di esercitazioni con i Marines. Son avrebbe scelto di prestare servizio per i prossimi 21 giorni con la 9a Brigata del Corpo dei Marines della Corea in quanto l’addestramento dura una settimana in meno rispetto a quello dell’esercito standard. Stando a quanto si apprende dal Daily Mail e dal Sun, Son dovrà sottoporsi ad esercitazioni con maschere antigas, marce di 20 km e dovrà imparare ad utilizzare il fucile. Tutto questo in tre settimane, per la bellezza di 544 ore totali. Alcune immagini del suo arrivo in Corea sono state riprese e pubblicate sui social nonostante la segretezza del momento.