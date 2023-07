Son e il futuro di Kane al Tottenham: “Neppure lui sa, ma dobbiamo rispettarlo”

SCELTA - "Non posso dire nulla sulla decisione finale perché non so nulla. Probabilmente neppure Harry lo sa. Dobbiamo solo aspettare. La decisione sarà tra il club e Harry e dobbiamo rispettarla", ha esordito Son. "Harry è stato fantastico per me. È sempre professionale, lavora sempre sodo. Non ha mai mostrato alcun pensiero su se stesso. Ci sono così tante notizie in giro che anche per lui non è facile. Ma al momento è il capitano e sta lavorando con la squadra. Non mostra alcuna distrazione. Non è infastidito. Ama stare qui".