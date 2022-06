Son, il padre chiede di più: “Per essere di livello mondiale deve lavorare di più e andare…”

Non basta il titolo di capocannoniere di Premier League a Son Heung-min per essere definito un top class. Almeno non a... suo padre. Il calciatore del Tottenham , in assoluta ascesa negli ultimi anni, si è confermato anche in questa stagione tra i calciatori più forti in Europa. Eppure, Son Woong-jung , genitore dell'atleta, non sembra accontenarsi dei traguardi del figlio e prova a spingerlo ancora oltre.

Come riportato dal Daily Mail, il padre di Son ha parlato a CGTN spiegando cosa debba fare il calciatore Spurs per diventare ancora più forte: "Non deve accontentarsi del suo livello, perché è così che inizia il declino. Per rimanere al massimo deve tenersi in forma e fare di più. Io gli dico sempre che deve fare almeno il 10% in più rispetto al livello in cui è. Per diventare un giocatore di livello mondiale deve lavorare molto ed essere in grado di fare la differenza in un top club mondiale. Solo in quel momento potrà dire di essere un giocatore top", ha detto il genitore facendo anche riferimento ad un possibile trasferimento. "Deve affrontare tutto con calma e serenità e non essere ancora troppo orgoglioso di dove è adesso".