Son nuovo capitano del Tottenham: “Una grande sorpresa. Sono orgoglioso”

Sul sito Spurs anche le dichiarazioni di mister Postecoglou: "Sonny ha grandi doti di leadership, sia dentro che fuori dal campo, ed è la scelta ideale per diventare il nostro nuovo capitano. Tutti sanno che è un giocatore di livello mondiale e ha un enorme rispetto da parte di tutti nello spogliatoio. Trascende i gruppi all'interno della squadra. Non solo perché è popolare, ma anche per quello che ha ottenuto sul campo, sia qui che come capitano della Corea del Sud".