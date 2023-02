Sorpresa: fanalino coda Schalke frena Union Berlin. 0-0 e Bayern solo raggiunto

In Germania, la 21^ giornata di Bundesliga poteva avere una nuova capolista in solitaria ma l'Union Berlino non è riuscita a battere in casa lo Schalke ultimo in classifica. Per i capitolini uno scialbo 0-0 che consente di raggiungere il Bayern a 43 punti ma non di superarlo. Partita di sofferenza per lo Schalke che porta a casa un buon pareggio a reti inviolate che curiosamente è il quarto consecutivo in campionato. Il club di Gelsenkirchen ha diviso la posta in palio in precedenza a reti bianche con Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Colonia. In classifica lo Schalke resta ultimo con 13 punti in 21 partite. L'Union è secondo con 43 punti dopo 21 partite e nel prossimo turno sarà ospite del Bayern Monaco.