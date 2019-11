Sorpresa Lippi: la Cina va k.o. e lui rassegna le dimissioni

La Cina finisce al tappeto contro la Siria. Una sconfitta per 2-1 che sembra destinata ad avere conseguenze gravissime. Infatti, Marcello Lippi è intenzionato a lasciare la panchina della Nazionale cinese. Al termine della gara persa, il Ct dell’Italia campione del mondo nel 2006 ha ammesso: “Se io presento una squadra così in campo… Io guadagno tanti, tanti soldi. E non ho intenzione di rubarli. Perciò io stasera darò le dimissioni. Irrevocabili”. Una scelta inaspettata e decisa. Lippi era alla guida della Cina dal 2016, ma aveva già deciso di interrompere la propria avventura nel gennaio 2019, prima di tornare sui propri passi. Sarà lo stesso anche stavolta?