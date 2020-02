Sorriso Blind, rieccolo in campo dopo i problemi cardiaci

E’ una bellissima notizia quella che arriva dall’Olanda. Daley Blind è tornato a giocare. Il difensore dell’Ajax a dicembre aveva accusato una miocardite dopo la partita di Champions contro il Valencia. Uno stop che ha rischiato di mettere in pericolo anche la carriera del classe 1990. Dopo due mesi però, l’ex United è sceso di nuovo in campo.

Pochi, ma importanti minuti in Coppa d’Olanda contro il Vitesse. Il difensore è subentrato al 77′ e a fine partita ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Mundo Deportivo: “Sono molto felice di essere tornato. Avevo un po’ di tensione, perché non sapevo come sarebbe andata. Il medico durante le visite doveva tenermi fermo perché avevo troppa voglia di tornare a giocare”.