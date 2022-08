Souness, stoccata a Martial: “Lui come Pogba. Non è da Manchester United”

Graeme Souness , ex centrocampista scozzese con un passato importante nel Liverpool, ha criticato aspramente Anthony Martial ai microfoni di TalkSport criticandone la carriera al Manchester United e facendo anche un paragone con Paul Pogba, andato via dal club inglese per tornare alla Juventus.

DURO - "Ha già dimostrato che non è un giocatore da Manchester United. Non può sopportare la pressione di giocare al Manchester United. È un po' come Pogba", ha detto Souness su Martial. "Li guardo entrambi e vedo giocatori con una qualità che pochi giocatori possiedono, sì. Ma è alle loro condizioni e scelgono loro quando metterla in mostra. Quando giochi per un grande club non puoi essere così. Quando sei in un grande club, giochi una finale di Coppa ogni settimana e devi essere sempre al meglio e dare il massimo".