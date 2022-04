Souness, stoccata a Pogba: “Gli interessano più i fans su Instagram o il campo?”

Duro commento sul Polpo del Manchester United

Come se non bastasse, ecco un commento durissimo verso il Polpo da parte di Graeme Souness che scrivendo per il Times, come riportato anche da diversi media inglesi, non ha avuto certo parole serene per il centrocampista: "Se lo United offre a Paul Pogba un nuovo contratto, è sicuramente solo per recuperare parte degli 89 milioni di sterline che hanno speso per lui. Fa strano vedere tutti i rivali dello United che vogliono che Pogba rimanga quest'estate dove è. Ti fa capire la situazione. Molto spesso mi chiedo se per lui abbia più importanza avere followers su Instagram o dare il massimo del suo cuore e della sua anima per il calcio".