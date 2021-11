Southgate si affida alla “cura” Conte per Kane: “Sarà nuovo inizio e farà tanti gol”

Parla il CT inglese sul bomber

NUOVO INIZIO - Come riportato dal Sun, il commissario tecnico dell'Inghilterra confida che l'arrivo del nuovo manager in casa Spurs possa risultare come un nuovo inizio anche per il centravanti che in questa prima parte di stagione si è trovato a fare i conti con una carenza insolita di gol: "Credo sia stato un periodo difficile per Harry. In estate è stato convinto a restare e ha iniziato con Nuno Espirito Santo. Penso che per entrambi sia stato difficile fare i conti con una situazione simile", ha detto Southgate. "Adesso c'è Antonio Conte e lo conosco bene. Sono convinto che per Harry sarà come un nuovo inizio e non avrà particolari problemi vista la sua grande disponibilità. Farà bene con Conte e tornerà ai suoi standard. Io come CT dell'Inghilterra ho bisogno dei gol e lui è il miglior attaccante e ci fidiamo di lui".