Spagna in Georgia senza attrezzatura: l’allenamento si fa… in sneakers

La Spagna ha solo tre punti, ma ha giocato appena due partite e un successo in Georgia potrebbe già valere il secondo posto nel raggruppamento. Per ottenerlo, però, ci sarà da superare qualche iniziale difficoltà… logistica.

Il primo allenamento a Tbilisi è stato infatti reso proibitivo dal fatto che il baule contenente l’attrezzatura della squadra, quindi completi da allenamento e scarpe da gioco, non è partito per la Georgia. In attesa del prezioso materiale, atteso per le prime ore di venerdì, i giocatori si sono dovuti presentare in campo indossando tute recuperate e scarpe da ginnastica.