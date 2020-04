Spagna, campionati verso la ripresa ma Fali non ci sta: “Mettano per iscritto che nessuno si ammalerà altrimenti non gioco”

Il calcio spagnolo si sta adoperando per riprendere le attività dopo l’emergenza coronavirus. Da una parte si studia il protocollo corretto per garantire la massima sicurezza agli addetti ai lavori, dall’altra, però, regna l’incertezza sulla reale efficacia del sistema.

Ed è proprio in merito a questi dubbi che Rafael Giménez Jarque, meglio noto solo come Fali, difensore del Cadice, ha voluto dire la sua lanciando un chiaro messaggi. Come riporta AS, il difensore che milita in Segunda non si fida e teme il contagio per sé e e per i colleghi che dovranno scendere in campo: “Da quello che ho capito, il 4 o l’11 maggio inizieremo ad allenarci. Io mi sono rifiutato. Non andrò ad allenarmi e non andrò a giocare. L’ho messo in chiaro dall’inizio”, ha spiegato il giocatore. “So che possono pensare sia matto, l’ho messo in conto. Ma voglio essere chiaro dal principio. La salute viene prima di tutto. Se è vero che sono al 100% sicuri che non rischiamo di essere contagiati, che lo mettano per iscritto. Se succede qualcosa a qualche giocatore, che ne rispondano loro. Se la nostra vita verrà rovinata che sia anche la loro. Non si rendono conto che se ci succede qualcosa, le nostre famiglie soffriranno per il resto della loro vita? Se firmano un foglio dove scrivono questo ok, gioco al 100%. Il calcio non è un lavoro essenziale, prima o poi tornerà, però deve tornare quando lo stato di salute di tutti è sicuro. Il calcio tornerà prima o poi, ma la vita vale più dei milioni che girano attorno a questo mondo”.