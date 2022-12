Spagna, delusioni 2022: c’è Ronaldo nella Top 10

Anno orribile per il portoghese

L'edizione spagnola di Sport.es ha stilato la classifica dei calciatori più deludenti del 2022. Nella Top 10 trovano spazio Eden Hazard (Real Madrid), Joao Felix (Atletico Madrid), Paul Pogba (Juventus), Jadon Sancho (Manchester United), Philippe Coutinho (Aston Villa), Arthur (Liverpool), Ilas Moriba (Valencia), Timo Werner (RB Lipsia) , Gareth Bale (Los Angeles), Cristiano Ronaldo (svincolato). Di tutta la lista, solo Ronaldo attualmente non ha un club dopo aver rotto il contratto con il Manchester United a metà novembre. Non è chiaro se l'ex Juve andrà all'Al-Nassr in Arabia Saudita.