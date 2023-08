Spagna femminile, destino segnato per il ct Vilda?

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in particolare da 'As' e dal 'Mundo Deportivo', il consiglio di amministrazione della Federcalcio spagnola, che è al momento presieduta da Pedro Rocha, sostituto di Rubiales sospeso per 90 giorni, sta esaminando gli aspetti contrattuali e legali per arrivare alla rimozione di Rubiales.