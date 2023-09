Spagna femminile, esonerato il ct Jorge Vilda

La posizione di Vilda era compromessa dopo il sostegno espresso allo stesso Rubiales a margine dell’Assemblea Straordinaria nella quale l’ex presidente aveva cercato di giustificare e spiegare il proprio comportamento. Vilda paga anche rapporti difficili con alcune leaders del gruppo. In sella dal 2015, dopo essere stato nei sei anni precedenti ct della Spagna femminile Under 17 e Under 19, il tecnico spagnolo resterà comunque nella storia per il lavoro svolto, culminato dalla conquista dello storico primo titolo mondiale della Spagna femminile.