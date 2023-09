Spagna femminile, spunta… la sorella di Icardi: ma è un errore del Governo

Il calcio femminile spagnolo è senza pace. Mentre l’eco del caso Rubiales è ancora lontana da spegnersi, non solo per l’attesa per la decisione sul futuro da dirigente dell’ex presidente della Federcalcio, al momento fermato “solo” per 90 giorni dal comitato etico della Fifa dopo il celebre bacio strappato a Jenni Hermoso durante la premiazione del Mondiale lo scorso 20 agosto a Sydney, una nuova polemica si è scatenata a seguito di due errori della Presidenza del Consiglio Superiore dello Sport.