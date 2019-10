Spagna, introdotto il cartellino verde nella Comunità Valenciana: premia la sportività

Seppur solo nella Comunità Valenciana, in Spagna arriva una rivoluzione nel calcio: arriva il cartellino verde, che come facilmente intuibile premia i gesti di sportività da parte dei calciatori. La Federazione riguardante i tornei giovanili di Valencia ha spiegato che tale cartellino verrà estratto dagli arbitri “come riconoscimento alle azioni di sportività eccezionali nella competizione”, nel dettaglio in tre casi particolari:

Azioni pacifiche per evitare aggressioni, insulti o intimidazioni all’arbitro, ai rivali, al corpo tecnico o in generale al pubblico.

Favorire in maniera eccezionale il corretto funzionamento della competizione con una collaborazione superiore a quella prevista dai presenti.

Riconoscimento da parte del pubblico di azioni eccezionali e positive della squadra rivale o di qualsiasi altro esponente dell’incontro.

Nella Serie B italiana era capitato in passato, nel 2016, sempre con gli stessi intenti.