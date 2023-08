Spagna, Jordi Alba lascia la nazionale

Classe '89, Alba lascia la Spagna dopo una carriera lunga 12 anni (il debutto avvenne nel 2001) con un bilancio di 93 presenze e 9 reti: nel suo palmares, oltre alla Nations League, vinta indossando la fascia da capitano in semifinale e in finale, c'è l' Europeo 2012 in Polonia e Ucraina, del quale è stato titolare dalla prima all'ultima partita segnando anche il gol del provvisorio 2-0 nella finale contro l' Italia di Cesare Prandelli, vinta 4-0 dalla squadra all'epoca allenata da Vicente Del Bosque.

