Spagna, la denuncia di un ex arbitro: “Carriera compromessa se danneggi una big”

Fernandez ha riproposto il tema, non inedito, riguardante le conseguenze che può avere nella carriera di un arbitro commettere uno o più errori nei confronti di una big: “Gli arbitri sono condizionati, non si può negarlo – ha detto Fernández - Non è la stessa cosa arbitrare la squadra del tuo quartiere e dirigere una grande come il Barcellona, il Real Madrid o l'Atlético. Se sbagli contro di loro, il Comitato ti sanziona come ha fatto con Munuera Montero dopo l'ultima partita”. Il riferimento è alla direzione di Montero della partita Osasuna-Atletico Madrid dello scorso 28 settembre, caratterizzata dalle proteste dei Colchoneros per l’espulsione di Alvaro Morata.