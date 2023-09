Spagna, l’attaccante viola Boquete sulla cacciata di Vilda: “Apro lo champagne”

Vero Boquete, attaccante della Fiorentina e della nazionale spagnola femminile, ha esultato senza freni dopo la cacciata del commissario tecnico Vilda dalla Roja. Il ct è stato allontanato dopo lo scoppio dello scandalo Rubiales: nei suoi confronti pendevano da tempo diverse accuse da parte delle giocatrici. Boquete le aveva sottolineate più volte appena terminato il Mondiale femminile, in un'intervista alla testata spagnola RNE: "Tutte noi che eravamo lì abbiamo vissuto situazioni di enorme disagio. Ciò che è accaduto in questi sette giorni è ciò che si è visto pubblicamente, e coincide con ciò che prima succedeva in privato".

La giocatrice della Fiorentina ha così esultato per il licenziamento del commissario tecnico pubblicando una foto iper sorridente sui social. Non solo: nell'immagine si vede Boquete tenere in mano una bottiglia di champagne, con una didascalia eloquente: "Champagne Vintage. Una bottiglia rimasta chiusa per otto anni".