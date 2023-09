Spagna, Leon e Guijarro lasciano il ritiro: “Non ci sono le condizioni”

Mercoledì a uscire allo scoperto sono state le dirette interessate, le calciatrici del Barcellona Mapi Leon e Patri Guijarro, che hanno poi motivato la propria scelta alla stampa: “Siamo venute qui solo per dirvi perché ce ne andiamo – ha dichiarato Leon - Siamo felici dei cambiamenti che stanno avvenendo e sosteniamo le nostre compagne, come abbiamo fatto dall’esterno per tutto questo tempo, ma per me e Patri la realtà è diversa e non ci sono i modi e tempi per tornare”.