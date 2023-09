Spagna, l’ufficio stampa della Federazione inguaia Rubiales

Si aggrava la posizione di Luis Rubiales: l'ex presidente della Federazione avrebbe fatto pressioni per

Giornata cruciale in Spagna per il caso Rubiales. Nell’ambito dell’indagine aperta a carico dell’ex presidente della Federazione per l’ormai famoso bacio rubato a Jenni Hermoso durante la premiazione del campionato del mondo femminile lo scorso 20 agosto, sono stati interrogati l'ex direttore di Integrità e vicesegretario generale Miguel García Caba e la responsabile stampa della Federazione Patricia Pérez.