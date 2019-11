Spagna, Moreno rompe il silenzio: “Sono un uomo di parola, ora pronto per nuove sfide”

Erano attese per oggi le prime dichiarazioni ufficiali di Roberto Moreno, appena sostituito alla guida della Spagna per far tornare Luis Enrique, e così è stato. “Inutile continuare in una spirale di recriminazioni, in questi giorni ho letto e sentito voci di ogni tipo su questa situazione, ci tengo a precisare che rispetto le opinioni di tutti – ha detto l’allenatore, che ha ribadito quanto affermato nel momento in cui ha preso il posto dell’ex Barcellona alla guida della Roja -. Sono un uomo di parola, avevo detto che non avrei ostacolato l’eventuale ritorno di Luis Enrique e così ho fatto. Gli auguro ogni bene, perché le sue soddisfazioni sono anche le nostre: coi ragazzi sono sempre stato diretto ed onesto, abbiamo sviluppato un progetto nel miglior modo possibile”.

E ancora: “Vorrei inoltre sottolineare il fatto che senza Luis Enrique mai avrei avuto questa possibilità, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me e anche la gente per l’affetto, che ho potuto percepire eccome in questi mesi – ha concluso Moreno nel suo comunicato ufficiale -. Ringrazio la Federcalcio spagnola per il trattamento che mi è stato riservato e anche i media per come hanno trattato la situazione della Nazionale. Chiedo scusa a coloro che si sono sentiti offesi per il fatto di non essermi presentato nell’ultima conferenza stampa post partita, determinate circostanze me lo hanno impedito. La mia esperienza di allenatore ad alto livello finisce con lo stesso sapore agrodolce. Guardo avanti, verso nuove sfide, allenando e avendo a che fare col calcio, la mia passione. Sono pronto”.