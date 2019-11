Spagna, Rubiales: “Moreno era d’accordo, non voleva essere un ostacolo per Luis Enrique”

È durata ben 90 minuti la conferenza stampa di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, in cui ha spiegato per filo e per segno la decisione di ridare la panchina della Roja a Luis Enrique, escludendo di fatto Robert Moreno, storico vice dell’ex allenatore di Barcellona e Roma, che aveva preso il suo posto in seguito ai gravi problemi familiari dello stesso Luis Enrique. Sono sorte molte polemiche: Moreno avrebbe pianto nello spogliatoio con la squadra non appena venuto a conoscenza della notizia, sconcertato per i tempi e i modi in cui è stata presa la decisione di ricambiare guida tecnica. Rubiales ci tiene a specificare che lunedì mattina, 18 novembre, Moreno ha mandato un messaggio in cui diceva di essere d’accordo: “Non voglio essere un impedimento per il ritorno di Luis Enrique in panchina”.

TUTTO SECONDO I PIANI – Rubiales, poi, è entrato nello specifico della decisione: “Ho avuto tre contatti con Luis Enrique negli scorsi mesi: il primo il 29 agosto per le condoglianze per la morte della figlia, il secondo il 31 ottobre a Saragozza e l’ultimo ieri, dopo aver ricevuto quel messaggio di Robert Moreno”. In poche parole, da sempre si è detto che Luis Enrique prima o poi sarebbe tornato, e quindi tutto è andato secondo i piani: “Sono molto contento del lavoro di Moreno – ha proseguito il presidente -, ma la panchina è di Luis Enrique, allenatore dal curriculum importante. A giugno era stato molto chiaro che quando sarebbe stato pronto per tornare, avrebbe ripreso in mano la guida della Nazionale”.