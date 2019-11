Spagna, scoppia il caso della Supercoppa in Arabia: la tv di Stato non trasmetterà l’evento

Potrebbero esserci clamorose novità in merito alla Supercoppa di Spagna che si disputerà in Arabia Saudita. Secondol’emittente Cadena Ser, la TVE, la tv di stato iberica, ha deciso di non partecipare all’asta per l’acquisizione dei diritti di trasmissione dell’evento per “ragioni umanitarie”.

Se l’indiscrezione fosse confermata, la fase finale dell’evento, che si disputerà tra l’8 e il 12 gennaio, tra l’altro per la prima volta con una nuova formula che prevede la partecipazione di quattro squadre (Valencia, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) non sarà visibile in Spagna. I motivi, come detto, sono legati alla scelta di un Paese ospitante in cui i diritti umani sono violati e la libertà di espressione non è rispettata.

Gli stessi rumors sono confermati anche da Mundo Deportivo che aggiunge come contro la decisione di giocare a Riyad si era schierato anche l’intero movimento calcistico femminile spagnolo. Di parere opposto Rubiales, presidente della Federazione spagnola che aveva spiegato in precedenza: “La Supercoppa era destinata alla morte, nel mese di agosto non si poteva giocare. I soldi non sono per costruire uno chalet, vanno al calcio femminile, vanno a chi ne ha bisogno. Certo, il denaro è importante, chi lo può negare? I soldi sono molto importanti, ma i soldi vanno ai club di Segunda e Tercera Division”.