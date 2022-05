Spareggio Bundesliga, l’Hertha battuto in casa dall’Amburgo nel match di andata

Il match di ritorno ad Amburgo giorno 23 maggio

L'Hertha di Berlino è stato sconfitto in casa dall'Amburgo, squadra di seconda divisione, nel match di andata dello spareggio per un posto in Bundesliga. Gli anseatici hanno violato la capitale con un gol di Reis al 57' con un bel pallonetto che ha scavalcato il portiere Christensen. Nonostante l'arrivo sulla panchina dell'Hertha di Felix Magath, la squadra di Berlino non è riuscita a cambiare marcia e stasera neanche la spinta del pubblico di casa ha salvato l'undici di Belfodil, ex Parma e Inter dalla capitolazione. L'Amburgo adesso nel match di ritorno del 23 maggio alle 20.30 avrà due risultati su tre. I tifosi di Berlino stanno rivivendo l'incubo del 2012 quando l'Hertha perse lo spareggio salvezza contro il Fortuna Düsseldorf. L'Amburgo invece oggi ha messo dentro la sesta vittoria di fila e gli uomini di Reis hanno tante possibilità di tornare in Bundesliga al quarto tentativo. All'Olympiastadion 75 mila spettatori hanno assistito alla partita. Erano 20 mila i tifosi ospiti.