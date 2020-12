Spartak, calciatori tutti in vacanza tranne Kokorin costretto ad allenarsi fino al 31 dicembre

L’attaccante dello Spartak Alexander Kokorin ha ricevuto istruzioni dal club di allenarsi secondo un programma individuale fino al 31 dicembre. L’ex dello Zenit è l’unico calciatore di tutta la rosa del club di Mosca a non poter andare in vacanza -secondo quanto riporta Championat.com-. Il mancato permesso di poter staccare la spina e rilassarsi come faranno tutti i compagni di squadra è dovuto al fatto che Kokorin deve recuperare da un infortunio muscolare. Ma il calciatore ha certificati di altri medici (non dello Spartak) che prescrivono il riposo completo. L’attaccante trasferitosi a Mosca ad agosto di quest’anno a parametro zero, ha firmato un triennale con i biancorossi. In questa stagione ha giocato 10 partite in cui ha segnato 2 gol e dato 2 assist ma nel suo contratto c’è una clausola che lo obbliga, pena la decurtazione di parte dello stipendio, di fare almeno dieci reti.