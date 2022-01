Spartak, ds Cattani: “Devo tutto a Sabbatini. Essere qui è mia vittoria più grande”

Il club della capitale oggi ha parlato dei suoi progetti tecnici

Il ds dello Spartak Luca Cattani ha parlato oggi ai canali ufficiali del club capitolino. Queste le sue dichiarazioni più importanti: "La mia fortuna per la crescita della mia carriera è stato incontrare Walter Sabbatini una persona molto professionale che mi ha permesso di arrivare a certi livelli. Oggi la mia vittoria più grande è lo Spartak a livello professionale, questo club ha qualcosa di speciale. La pressione è enorme ma cerco di essere coinvolto nella giusta misura. Come dirigente io mantengo il basso profilo e non sono per la forma ma per la sostanza ma sento una grossa responsabilità. Quello che conta adesso è non cosa ho fatto ma cosa farò. La proprietà è molto determinata e vuole riportare lo Spartak nell'elitè del calcio russo ed europeo. Io darò il mio contributo nelle scelte di mercato".