Spartak, Kokorin se non segna almeno 10 gol dovrà restituire parte dello stipendio

L’attaccante dello Spartak Alexander Kokorin restituirà parte del suo stipendio al club della capitale russa se segnerà meno di 10 gol nella stagione 2020/2021. Notizia riportata dal portale russo sport-express.ru. Il calciatore ex Zenit dopo aver vissuto momenti tribolanti della sua carriera per vicende extracampo che lo hanno visto persino in carcere, vuole riscattarsi con lo Spartak ma il club capitolino si è cautelato e visto il lungo periodo di assenza dal calcio giocato di Kokorin ha preteso una clausola nel contratto triennale. In questa stagione in Russian Premier League, Kokorin è entrato in campo 10 volte ed ha segnato 2 gol. La scorsa settimana si è saputo che Kokorin ha accusato un micro-infortunio al quadricipite ed è stato costretto a saltare il match di campionato dei biancorossi na si spera che sia pronto per la sfida con lo Zenit. La partita si svolgerà il 16 dicembre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.