Spartak Mosca, incidente a bus di tifosi: c’è un morto

Incidente stradale per un minibus di tifosi

Una trasferta, che aveva visto lo Spartak Mosca vincere contro l'Ural per 1-3, si è trasformata da festa in tragedia. Infatti, come riportato da diversi media come Championat e Sport24 che citano la pagina dei tifosi Fratria, un minibus con 15 fans biancorossi ha avuto un incidente di ritorno dalla partita e, purtroppo, uno di loro ha perso la vita.