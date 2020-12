Spartak Mosca, Tedesco non rinnova e lascia il club russo

Il tecnico di origini italiane Domenico Tedesco, ha comunicato dopo il match con lo Zenit che a fine stagione andrà via lasciando la panchina dello Spartak Mosca. Il 35enne ha il contratto fino al 2021 ma pur avendo grande rispetto per il club di Mosca, ha fatto trapelare che l’unico motivo per cui ha deciso di lasciare la Russia e tornare in Germania, e di non rinnovare l’accordo, è il desiderio di riunirsi con la sua famiglia, poiché in condizioni di restrizioni Covid, la moglie e la figlia di 4 anni non lo possono nemmeno visitare occasionalmente. Smentite le voci di un colloquio in corso tra l’allenatore e il Werder Brema. Tedesco guida lo Spartak da ottobre 2019.