Spartak, ufficiale il divorzio con Rui Vitoria adesso panchina a italiano

Due tecnici italiani in lizza per la panchina

L'allenatore dello Spartak Rui Vitoria ha lasciato il suo incarico. Le parti hanno convenuto di rescindere il contratto di comune accordo e lasciarsi senza polemiche. Il club della capitale russa ha chiarito che la scelta è dovuta al tentativo di raddrizzare una situazione difficile in campionato. Adesso lo Spartak è alla ricerca di un sostituto di Rui Vitoria e nel mirino della società capitolina ci sono Paolo Vanoli e Gennaro Gattuso, due tecnici italiani con il primo in pole. Oggi è prevista la firma dell'ex collaboratore di Conte. Il suo vice sarà Marco Donadel. Lo staff italiano sarà completato dal nuovo direttore sportivo Luca Cattani. Nessuna chance per l'ex Massimo Carrera. Nel campionato russo, la squadra di Mosca è nona dopo 18 partite giocate. Allo stesso tempo, il club della capitale ha raggiunto i playoff di Europa League chiudendo il girone al primo posto nel gruppo con il Napoli.