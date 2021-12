Spartak, Vanoli è sbarcato a Mosca

L'ex calciatore del Parma prenderà il posto di Rui Vitoria

E' Paolo Vanoli il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Il tecnico italiano sbarcato stasera all'aeroporto Sheremetyevo della capitale russa è stato accolto dal capo ufficio stampa dello Spartak che lo ha portato in città. Vanoli prenderà il posto di Rui Vitoria esonerato dopo una prima parte di campionato assai deludente. Il vice di Antonio Conte all'Inter campione d'Italia firmerà il suo nuovo contratto con lo Spartak nelle prossime ore. Dopo Massimo Carrera, il club storico della capitale affida la panchina a un tecnico italiano sperando che risollevi la squadra al momento al nono posto in classifica in Russian Premier League. Il vice di Vanoli sarà Marco Donadel. Lo staff italiano sarà completato dal nuovo direttore sportivo Luca Cattani.