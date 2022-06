Spartak, Vanoli lascia il club dopo aver vinto la Coppa di Russia

E' finita prima del previsto l'avventura allo Spartak Mosca del tecnico Paolo Vanoli. Risoluzione consensuale per l'allenatore che torna in Italia insieme ai suoi assistenti. Tutti lasciano il club della capitale e l'addio di Vanoli è stato annunciato sul sito dello Spartak: “Il tecnico italiano arrivato alla fine dello scorso anno aveva sottoscritto un accordo a lungo termine. Il suo lavoro in questi sei mesi ha portato i biancorossi alla prima vittoria in Coppa di Russia dopo 19 anni. Paolo ha dato prova della sua professionalità. Tuttavia, a causa di una serie di circostanze al di fuori del controllo dello Spartak, Vanoli ha preso una decisione difficile per se stesso di lasciare il suo incarico. Ringraziamo Paolo per il lavoro svolto e per averci fatto vincere il trofeo tanto atteso. Gli auguriamo le migliori fortune nella sua terra natale e successo nella sua futura carriera da allenatore ", si legge sul sito ufficiale dello Spartak. Resta a Mosca il ds italiano Luca Cattani nonostante non ci sia più in panchina Vanoli.