Spartak, Vanoli vuole Buffon? L’agente spiega cosa c’è di vero

Il portiere del Parma non sarebbe nel mirino dello Spartak

In Russia sono rimbalzate voci di mercato su un possibile trasferimento allo Spartak di mister Paolo Vanoli del portiere Gigi Buffon. L'agente del portiere del Parma, Silvano Martina è intervenuto ai microfoni di Metaritings.ru per dire come stanno le cose sul 43enne che in Nazionale ha debuttato a Mosca, il 29 ottobre del 1997, nelle qualificazioni ai Mondiali di Francia '98. “Buffon è il migliore nel suo ruolo. È vero che il Parma non sta facendo molto bene, ma a dirla tutta Gianluigi è contento. Questa è la prima volta che sento che può lasciare il Parma e trasferirsi in Russia. Penso che lo Spartak ha buoni portieri". Da precisare che Vanoli e Buffon hanno giocato assieme nel Parma.