Spartak vs CSKA, il derby di Mosca si accende in stile… Mortal Kombat

Curiosa scelta anche dei nomi per il combattimento virtuale: Gladiator e My Little Pony

Redazione ITASportPress

C'è grande attesa in Russia per il fantastico derby di Mosca tra Spartak e CSKA. Sono le stesse squadre ad alzare la temperatura e, in questo caso, a dar vita ad un combattimento virtuale.

In modo particolare è stato lo Spartak Mosca a ideare una lotta in stile Mortal Kombat, il noto videogioco di duelli, e mostrarla su Twitter. La sfida vede protagonisti due personaggi il cui nome fa davvero ironia. Da una parte Gladiator, dall'altra My Little Pony. Nel duello i due danno vita ad un bel combattimento senza, però, far vincere nessuno. Il gioco, infatti, viene messo in pausa e ai tifosi viene chiesto di dare un loro giudizio su chi vincerà. Il riferimento è ovviamente alla sentitissima gara odierna dove i due club si daranno grande filo da torcere per trovare il successo. "Il momento della battaglia sta arrivando", ha scritto lo Spartak per creare ancora più attesa. Una bella iniziativa...