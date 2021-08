Sponsor, tifoso e… calciatore: l’Ipswich Town “mette in rosa” Ed Sheeran

Il gesto del club che assegna al noto cantante la t-shirt numero 17

L'IpswichTown può contare un calciatore in più per la prossima stagione. Il club di League One, ovvero la terza divisione inglese, dopo aver potuto contare sul noto cantante Ed Sheeran come sostenitore ma anche come socio e sponsor, adesso potrà fare affidamento su di lui anche come membro della squadra.