Sporting Lisbona, ecco Essugo: il più giovane debuttante in Portogallo. Ma non giocava da un anno

Una sostituzione può fare la storia, spalancando le porte per il debutto di una futura stella. Dario Essugo ancora non sa se diventerà un fuoriclasse assoluto, ma per il momento può godersi un primato: è lui il più giovane esordiente nella storia dello Sporting Lisbona e del campionato portoghese. La storia è stata riscritta quando il ragazzo di soli 16 anni è subentrato all’84’ al posto dell’ex Inter Joao Mario, nel match vinto contro il Vitoria Guimaraes. A fine gara ha commentato tutta la sua emozione: “È stato un giorno che non dimenticherò mai. Uno dei migliori della mia vita! L’ho sempre sognato. Le mie lacrime erano quelle di un bambino che ha sempre sognato questo giorno. Ma questo è solo l’inizio e ora devo farlo lavorare due volte più duramente per continuare a crescere”.

Curiosamente il ragazzo era fermo da un anno. Infatti Essugo giocava nella selezione Under 15, quando la pandemia da Covid-19 ha sospeso tutte le competizioni di calcio in Portogallo e i settori giovanili non hanno ancora ripreso. Il centrocampista non aveva esordito in nemmeno nel Reserve League con il la selezione Under 23. La sua ultima partita era stata una vittoria per 2-4 sul Portimonense l’8 marzo 2020.