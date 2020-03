Sporting Lisbona, Europa a rischio per colpa di… Mihajlovic

Non solo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, per lo Sporting Lisbona le brutte notizie non sono ancora finite. Come afferma il quotidiano A Bola nella sua prima pagina odierna, l’accesso alle prossime competizioni europee potrebbe essere a serio rischio. La colpa? Di Sinisa Mihajlovic.

“Europa in pericolo per il debito a Mihajlovic”, titola il quotidiano portoghese. L’allenatore aveva fatto denuncia alla FIFA in seguito alle vicende contrattuali che lo avevano visto diventare allenatore dello Sporting salvo poi essere ‘fatto fuori’ appena 10 giorni dopo essere stato annunciato. Il club deve pagare entro il 31 marzo 3 milioni di euro all’allenatore serbo. In caso di mancato pagamento, i requisiti per la licenza UEFA per il 2020/21 non saranno rispettati e la società non potrà prendere parte a nessuna competizione in Europa. Al momento la società è al quarto posto in classifica in campionato.