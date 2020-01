Sporting Lisbona-Porto, rissa a fine gara tra Jesé e Sergio Oliveira ma a fermarli è… Pepe

Non poteva non regalare emozioni la sfida in Portogallo tra Sporting Lisbona e Porto. Gli ospiti si sono imposti per 1-2 scatendando, al triplice fischio, l’ira dei padroni di casa. Protagonisti Jesé Rodriguez dello Sporting e Sergio Oliveira dei dragoni, venuti a contatto e fermati da… Pepe.



Il centrale portoghese, solitamente protagonista in prima persona di questi accesi attimi, ha fatto da paciere tra i due calciatori dimostrando grande personalità e prontezza. Pepe è intervenuto fermando letteralmente Jesé – suo compagno ai tempi del Real Madrid – prendendolo per un braccio mentre si dirigeva a muso duro contro l’avversario. Jesé, entrato al termine della gara è stato anche ammonito. Per fortuna sua e dei compagni, l’intervento del centrale portoghese ha impedito che la rissa degenerasse oltremodo.