Spunta il nome di Löw per la panchina del Paris Saint-Germain

Redazione ITASportPress

In Spagna lo accostano all'Atletico Bilbao, in Francia, invece, lo mettono in una stretta cerchia di potenziali candidati alla panchina del Paris Saint-Germain. Parliamo dell'ex commissario tecnico della Germania Joachim Löw che potrebbe ripartire molto presto alla guida di un club.

Sebbene in media iberici, ed in particola El Chiringuito, lo abbiano accostato alla panchina dell'Atletico Bilbao, L'Equipe, citata da Goal, lo inserisce tra i tre nomi per il possibile post Mauricio Pochettino alla guida del Psg.

Löw, insieme a Gallardo e anche Thiago Motta, potrebbe prendere il posto del mister argentino alla guida della società francese nella prossima stagione. L'attuale allenatore dei francesi non è stato esonerato ma sul suo ruolo si nutrono diversi dubbi soprattutto dopo il flop in Champions League di questa stagione. In tale ottica sarebbero da leggere le potenziali candidature dei tre mister prima citati.

In modo particolare l'ex CT della Germania, che non allena da dopo gli Europei, vorrebbe rimettersi in gioco magari in un club di altissimo prestigio, proprio come sarebbe il Psg. Da non sottovalutare anche le candidature di Gallardo e di Thiago Motta, ex tra l'altro dei parigini e in possibile uscita dallo Spezia.