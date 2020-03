Squalifica City, il Coronavirus potrebbe ritardare la decisione del Tas

La pandemia di Covid-19 ha portato il calcio allo stop totale. L’unica incognita riguarda solamente Euro2020, ma la decisione arriverà solamente martedì. A tal proposito pare che la Uefa possa spostare il torneo a dicembre per permettere ai club di terminare la stagione.

CITY – Tra le decisioni da prendere c’è ancora quella riguardo al ricorso del Manchester City contro la squalifica di due anni dalla Champions League e la multa di 30 milioni inflitta dalla Uefa. Il club sta aspettando la risposta del Tas, ma a causa della pandemia di Coronavirus, il tribunale ha spostato la decisione più avanti. Secondo quanto riportato da AS i citizens spingono per una risposta prima della fine della stagione. Da Losanna però fanno sapere che tutto ciò che non riguarda il Coronavirus ora passa in secondo piano.