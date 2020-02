Squalifica Manchester City, dall’Inghilterra: “Pressioni di altri club all’UEFA”

In Inghilterra continua a tenere banco la questione legata alla squalifica del Manchester City. I citizens infatti non potranno partecipare alle prossime due edizioni di Champions League e dalle parti dell’Etihad si vocifera di un possibile fuggi-fuggi dei giocatori simbolo quest’estate.

Ma non solo. Secondo quanto riportato dal The Athletic alcuni dirigenti del City sono convinti che alcuni top club europei abbiano fatto pressione alla UEFA affinché prendesse una decisione così importante. Oltre a Real, Bayern e alcuni club inglesi i dirigenti del City avrebbero accusato soprattutto il PSG. Il club parigino infatti ha per poco sventato una sentenza simile e dall’Inghilterra hanno fatto riferimento al ruolo di Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del PSG infatti fa parte del Comitato Esecutivo della UEFA come rappresentante dell’ECA.