Squalifica Manchester City, Guardiola: “Pieno sostegno al club”

Dopo le dichiarazioni della dirigenza del Manchester City ora a parlare è Pep Guardiola. L’allenatore catalano ha rotto il silenzio prima della partita contro il West Ham e ai microfoni di SkySports si è espresso così: “Avremo modo di parlare dopo di ciò che è successo, ora siamo tutti concentrati su ciò che dobbiamo fare, ovvero giocare le nostra partite. È chiaro che all’inizio la cosa colpisce, ma dopo un po’ non possiamo controllarla. Noi supportiamo il club al 100% e i nostri giocatori sono professionisti eccezionali. Cosa pensano i tifosi? Non lo so, spero che ci aiuteranno da qui alla fine della stagione, noi dobbiamo giocare per loro”.

Le parole di Guardiola arrivano dopo quelle del CEO del club inglese, Soriano, che aveva parlato di una decisione politica basata su accuse false.