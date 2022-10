Srna, lettera ai club di Champions League: “Aiutate l’Ucraina”

L'appello del dirigente dello Shakhtar Donetsk alle squadre che giocano in Champions League per aiutare l'Ucraina.

Tempo di Champions League e di grande calcio e dunque attenzione massima alla due giorni di Coppa. Ecco perché Darijo Srna, storico ex calciatore, ora dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha colto l'occasione per chiedere aiuto a tutti i club che prendono parte al torneo Uefa. Un aiuto non per sé, ma per l'Ucraina impegnata in guerra dopo gli attacchi della Russia.