Il Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V., meglio noto come FC St. Pauli, è una società polisportiva tedesca con sede nel quartiere omonimo di Amburgo e famosa soprattutto per la sua sezione calcistica, che attualmente milita nella Zweite Liga, la nostra Serie B. Il St.Pauli non è una squadra qualsiasi, e basta mettere piede al Millerntor Stadion per rendersene conto. Nell’imponente tribuna in piedi, occupata dai tifosi più accesi, sventolano centinaia di Jolly Roger, la bandiera con le ossa incrociate e il teschio, il simbolo dei pirati. E proprio questo simbolo è apparso su un elenco ufficiale dell’antiterrorismo britannico che combatte anche il radicalismo. L’organizzazione classifica il simbolo del club del quartiere di Amburgo come potenzialmente “estremisti di sinistra”. Il club e i tifosi non ci stanno e respingono al mittente la pesante accusa dell’antiterrorismo inglese. Anche James Lawrence, calciatore gallese del St. Pauli, ha preso le difese del club e su Instagram ha pubblicato una foto dove ha scritto: “Tutto quello che posso dire è che sono orgoglioso del mio team e di ciò che rappresenta. Orgoglioso dei valori che abbiamo. Orgoglioso di questo per giocare al St. Pauli “. Inoltre, continua Lawrence, St. Pauli è “antifascista, anti-razzista, anti-sessista e anti-omofobo. Cosa non ti piace?”.