St Pauli, record amaro: 4 cambi nello stesso momento e… 4 gol presi

Piccolo record, seppur amaro, per il St Pauli. La squadra di seconda categoria tedesca, la Zweite Bundesliga, guidata dal tecnico Markus Kauczinski, ha realizzato per la prima volta in assoluto in una gara ufficiale ben 4 cambi.

La nuova regola che dà l’opportunità di effettuare fino a 5 sostituzioni è stata subito applicata dal mister del club di Amburgo anche se non con gli effetti desiderati.

St Pauli: record amaro

Quattro sostituzioni ma anche quattro reti subite. L’amaro record del St Pauli entrerà nella storia. La federcalcio tedesca ha dato l’ok alle cinque sostituzioni a partita per squadra per favorire i giocatori e dare modo a tutti gli allenatori di non “stressare” a livello fisico i giocatori dopo lo stop forzato di due mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Il primo a provare a sfruttare questa nuova regola è stato proprio il tecnico del St Pauli che, però, non è riuscito nell’intento e, anzi, forse ha peggiorato le cose. Sotto di una rete, l’allenatore Kauczinski ha optato per 4 cambi: tutti nello stesso momento. Peccato, però, che pochi istanti dopo dal punteggio di 1-0, la squadra di Amburgo si è trovata a dover fare i conti col secondo, terzo e persino quarto gol incassato. Alla fine è stato 4-0 e a nulla sono servite le quattro sostituzioni in contemporanea. Il Darmstadt si è imposto rendendo vana la strategia dei quattro cambi.