Tifosi non rispettano il distanziamento sociale: multato il club

La Federcalcio danese è stata costretta a multare l’Aalborg dopo che i tifosi non hanno rispettato le regole anti-Coronavirus imposte dalle autorità competenti. Mentre in Italia si discute sull’eventuale riapertura degli stadi a settembre, in Danimarca hanno già riaperto e i sostenitori iniziano a non rispettare le norme.

IL FATTO

Durante la partita di finale di coppa nazionale tra Aalborg e Sonderjyske, il primo club è stato multato dalla federazione nazionale poiché i propri tifosi non hanno rispettato le regole imposte per l’ingresso negli stadi, tra cui il distanziamento sociale. La società danese ha ricevuto una multa di 40.000 corone danesi (6.100 dollari), e adesso avrà due settimane per appellarsi contro la decisione.