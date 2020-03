Stagione da salvare? Rummenigge lancia la sua proposta

In queste ore le varie federazioni calcistiche europee stanno cercando di capire quale sarà il futuro dei vari campionati. L’Europa è stata gravemente colpita dall’ondata di Covid-19 e ancora non sembra esserci una via d’uscita vera e propria. In Serie A l’idea è quella di ricominciare il campionato entro la fine di maggio, ma tutto dipenderà dal progredire del virus. Discorso identico anche per quanto riguarda Liga, Premier e Bundesliga.

RUMMENIGGE – Dalla Germania, il CEO del Bayern Monaco Rummenigge ha lanciato la sua proposta per portare a termine questa stagione. Durante un’intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung il due volte pallone d’oro ha dichiarato: “Se non fosse possibile fare altrimenti sarebbe saggio prorogare l’esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre. Risultato: l’inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all’inizio dell’inverno, affinché i giocatori beneficino comunque delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga”.